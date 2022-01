LIVE | Barcelona met Frenkie én Luuk de Jong op bezoek bij laagvlieger Alaves

NEC hoopt na ‘zwarte bladzijde’ weer op publiek in opgeknapte Goffert tijdens kwartfina­le beker

NEC hoopt begin februari in de kwartfinale van het bekertoernooi tegen Go Ahead Eagles weer publiek te kunnen ontvangen in het Goffert-stadion. Op dit moment wordt hard gewerkt om de betonnen tribunes in het stadion te versterken, nadat half oktober een deel van de tribune van het uitvak onder het gewicht van springende supporters was ingestort na de derby tegen Vitesse (0-1).

