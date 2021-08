LIVE | Barça vangt miljoenen, Van Bommel haalt Van de Ven, Feyenoord ziet Burger gaan

Handbiker Mitch Valize gooide het roer om na operatie: ‘Ik bleek een uitzonder­lijk talent’

17:28 31 augustus was met vier gouden medailles een prachtige dag voor TeamNL in Tokio. Handbiker Mitch Valize was één van de atleten die op de hoogste trede van het podium mocht plaatsnemen. Hij won de tijdrit in de H5-categorie. Het had niet veel gescheeld of Valize had helemaal nooit in een handbike gezeten: „Na mijn operatie heb ik de toekomst helemaal omgegooid.”