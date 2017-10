Verstappen vanaf tweede startrij ondanks vijfde tijd

Advocaat overweegt drie verdedigers, Van Dijk start

6 oktober Bondscoach Dick Advocaat overweegt Oranje morgenavond tegen Wit-Rusland in een 3-4-3 formatie te laten spelen. ,,We spelen nog met die gedachte, maar we kunnen er ook voor kiezen om Wit-Rusland iets meer te laten komen. Daarmee creëren we ook weer ruimte voor onszelf en die hebben we wel nodig."