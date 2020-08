LIVE | AZ en Viktoria Plzen in leeg AFAS Stadion begonnen in voorronde Champions League

Geschrok­ken ploeglei­der Lefevere: ‘Jakobsen kreeg 130 hechtingen in gezicht’

15:15 Ploegleider Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step heeft in België een update gegeven over de gezondheidstoestand van zijn sprinter Fabio Jakobsen. De Nederlandse coureur crashte zwaar in de laatste meters van de openingsetappe in de Ronde van Polen op 5 augustus.