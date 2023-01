LIVE Australian Open | Novak Djokovic wint eerste set in finale tegen Stefanos Tsitsipas

Novak Djokovic, al 27 wedstrijden op rij ongeslagen in Melbourne, is vandaag de grote favoriet in de finale van de Australian Open. De 35-jarige Servier gaat in zijn tiende finale in Melbourne op voor zijn tiende titel. Dat zou zijn 22ste Grand Slam-titel betekenen. Of zorgt de 24-jarige Griek Stefanos Tsitsipas in zijn tweede GS-finale voor een stunt? Volg de belangrijkste updates in dit liveblog en alle gamestanden in onze widget (zie hierboven).