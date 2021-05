LIVE | Atlético op kampioenskoers na gelijkmaker, VAR keurt treffer Real af

Play-offs Danjuma scoort weer, maar kan Premier League vergeten met Bourne­mouth

15:44 AFC Bournemouth speelt ook volgend seizoen niet in de Premier League. In de play-offs voor promotie verloor de club, ondanks een vroeg doelpunt van Arnaut Danjuma Groeneveld, met 3-1 bij Brentford. Dat betekende uitschakeling en volgend jaar Championship-voetbal voor Danjuma en co na de 1-0 van vorige week in de thuiswedstrijd.