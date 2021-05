LIVE | Atlético kan titel pakken op voorlaatste speeldag, Barça geeft voorsprong weer weg

OKT Wisselend roeisucces: vrouwen acht niet naar de Spelen, Van Sprang en Krommen­hoek wel

12:14 De Nederlandse roeiers in de twee-zonder hebben een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio gepakt. Niki van Sprang en Guillaume Krommenhoek wonnen bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Luzern de finale en verzekerden zich daarmee van een olympisch startbewijs.