LIVE | Anderson profiteert van zeldzame missers Price en grijpt laatste strohalm

Kennen we deze nog? Voormalig NAC-cult­held Sadiq Umar imponeert met bliksemhat­trick in Spanje

21:30 De meeste NAC-supporters zullen zijn naam nog wel kennen: Sadiq Umar. De nu 23-jarige aanvaller werd in het Rat Verlegh Stadion in een halfjaar tijd een absolute cultheld, maar was zeker ook een bruikbare spits. Sinds zijn tijd in Nederland verdween hij een beetje van de radar, maar zondag heeft hij zich namens zijn nieuwe club Almeria behoorlijk laten gelden.