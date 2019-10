LIVE | Alles of niets voor Noorwegen in slotfase

Judobond neemt Wenen het WK 2021 af

22:20 De Oostenrijkse judobond is de organisatie van de WK in 2021 weer kwijtgeraakt. De internationale federatie IJF liet de Oostenrijkers per brief weten dat ze de organisatie moeten inleveren, omdat ze te laat zijn met betalen. De IJF had vorig jaar de wereldkampioenschappen toegewezen aan Wenen.