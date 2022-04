LIVE | Alle Nederlanders op bank bij Monaco tegen Nice, City wil Liverpool inhalen, PSG kan kampioen worden

Met video Liverpool houdt op Anfield helemaal niets heel van Manchester United en is weer koploper

Liverpool heeft op Anfield Road korte metten gemaakt met aartsrivaal Manchester United. Met name in de eerste helft was Liverpool heer en meester en United mocht blij zijn dat het met slechts een 2-0 achterstand de rust in ging. Luis Diaz en Mohamed Salah waren het eindstation van twee schitterende aanvallen. In de tweede helft zetten Sadio Mané en Mohamed Salah met twee bekeken balletjes de 4-0 eindstand op het scorebord.

7:21