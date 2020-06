LIVE | Alexander-Arnold knalt Liverpool op voorsprong

Aangesla­gen FC Twen­te-scout Bleuming staat op straat: ‘Voelt als mes in mijn rug’

21:21 Hoofdscout Evert Bleuming is een van de achttien medewerkers van FC Twente die dinsdag werden ontslagen. Een dag later is hij amper bijgekomen van het onverwachte einde. „Het doet pijn”, zegt de man die in 1977 als speler bij de club begon.