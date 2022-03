LIVE | Ajax en Benfica strijden om ticket voor kwartfinale, goede sfeer rond Arena

Waarom Ajax het niet moet laten aankomen op strafschop­pen tegen Benfica

Met 2-2 in Lissabon boekte Ajax natuurlijk lang geen gek resultaat tegen Benfica. Maar opgepast! Nu de uitgoalregel is afgeschaft, is 0-0 in de return vanavond op eigen veld niet genoeg voor de Amsterdammers om de kwartfinale van de Champions League te bereiken. En voor je het weet komt er weer zo'n vermaledijde strafschoppenserie.

