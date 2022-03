LIVE | Ajax dringt aan, Benfica mikt op de snelle counter

Keuken Kampioen Divisie FC Emmen grijpt periodeti­tel én koppositie, FC Eindhoven laat langver­wacht feest uit handen glippen

Niet FC Eindhoven maar FC Emmen is periodekampioen in de Keuken Kampioen Divisie. FC Eindhoven verzuimde voor het eerst sinds 2016 een periode te pakken door een 1-1 gelijkspel tegen ADO Den Haag terwijl FC Emmen koploper FC Volendam van de mat veegde (4-1). Daarmee werd de ploeg van Dick Lukkien niet alleen periodekampioen, maar FC Emmen nam ook de eerste plek op de algehele ranglijst over.

14 maart