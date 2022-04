LIVE | AC Milan kan koppositie verstevigen, Lyon pakt nog een puntje bij Strasbourg

Derde divisie Kunststuk­je Van Bree en Gerrits jr. bezorgt Dongen de volle buit

Even nababbelen over de wedstrijd. Op het bankje. In het zonnetje. Jan Gerrits jr. en Mart van Bree, de twee hoofdrolspelers in de winstpartij van Dongen op Hollandia, kregen de glimlach niet meer van hun gezicht. Het was knokken en zwoegen voor de thuisploeg, maar dankzij een geniale ingeving van het duo stond er na negentig minuten 1-0 op het scorebord.

18:51