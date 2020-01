LIVE | 1500 meter mannen: Krol, Verweij, Roest of toch Yuskov?

Wüst maakt favorieten­rol waar: Europese titel op 1500 meter

20:25 Ireen Wüst heeft voor de eerste keer in haar glanzende schaatsloopbaan de Europese titel op de 1500 meter veroverd. De olympisch en wereldkampioene op deze afstand zegevierde in Heerenveen in een tijd van 1.54,88.