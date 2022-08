Lisandro Martínez in Engeland al afgefikt, maar z’n stats vertellen iets anders

Jum­bo-Vis­ma heerst in Denemarken: Olav Kooij sprint naar tweede dagzege, Christophe Laporte runner-up

Olav Kooij heeft na de eerste etappe ook de derde rit in de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De 20-jarige Nederlander van Jumbo-Visma was na een rit over ruim 239 kilometer, deels over kasseien, de snelste in de sprint van een groep van 53 renners. De Fransman Christophe Laporte, ploeggenoot van Kooij, eindigde als tweede in Herning.

18 augustus