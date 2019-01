Lippi neemt met nederlaag afscheid als bondscoach China

Voor Lippi, die Italië in 2006 aan de wereldtitel hielp, was het zijn laatste wedstrijd als bondscoach van China. Zijn contract loopt 31 januari af en de Italiaan gaf in oktober al aan graag terug te keren naar zijn eigen land. ,,Hiermee eindigt mijn reis met China’', zei de 70-jarige trainer, die vanaf 2016 als bondscoach fungeerde.



,,Het was een eer om het nationale team van zo’n belangrijk land te leiden. Ik ben nu nog wel een beetje boos op mijn spelers. Door een gebrek aan concentratie hebben we de goals aan Iran cadeau gedaan. Ik had graag op een betere manier afscheid genomen van China.’’