Lionel Messi vertrekt bij Paris Saint-Germain: ‘Het was een voorrecht om met hem te werken’

De kogel is door de kerk: Lionel Messi vertrekt definitief bij Paris Saint-Germain. Dat heeft trainer Christophe Galtier zojuist bevestigd. ,,Hij speelt komend weekeinde tegen Clermont Foot zijn laatste wedstrijd voor ons. Het was een voorrecht om met de beste speler in de geschiedenis te werken. Dit wordt zijn laatste wedstrijd in het Parc des Princes en ik hoop dat Messi een warm onthaal krijgt.”

Het vertrek van Messi bij PSG is geen verrassing. Zijn contract loopt na dit seizoen ten einde en hij is al in verband gebracht met andere clubs. Naar verluidt gaat Messi na de zomer aan de slag in Saoedi-Arabië. De Argentijnse superster, die Argentinië eind december naar de wereldtitel loodste, zou zijn loopbaan mogelijk afsluiten bij Al-Hilal. Bij de nummer 4 van de Saudi Pro League ligt een gigantisch contract klaar. Ook een terugkeer naar FC Barcelona is nog altijd niet uitgesloten, zo meldde de trainer van de Catalaanse kampioen, Xavi, afgelopen week.

Lees ook

• Xavi over Barcelona-plan met Lionel Messi

Messi leefde de laatste weken in onmin met Paris Saint-Germain, waar hij bezig was aan zijn tweede seizoen. De Argentijnse aanvaller werd geschorst door de Franse koploper, nadat hij een (straf)training had overgeslagen. Messi stapte in het vliegtuig voor een trip naar Saoedi-Arabië, een reis die hij ‘niet meer kon annuleren’. Na afloop trok de linkspoot het boetekleed aan, maar het verslechterde de relatie tussen de club en de speler. Fans van PSG waren woest op Messi.



De 35-jarige Argentijn houdt het dus na twee seizoenen voor gezien in Parijs. In twee seizoenen speelde Messi 74 officiële wedstrijden voor de Franse kampioen, waarin hij 32 keer scoorde en 35 assists gaf.



(tekst gaat verder onder de tweet)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onrust

De laatste weken bij PSG verliepen onrustig, mede door de speculaties over een nakend vertrek van Messi. De Argentijnse wereldkampioen raakte bovendien uit de gratie bij de supporters nadat hij zonder toestemming van de club een tripje met zijn gezin had gemaakt naar Saudi-Arabië.



,,Dit jaar is hij een belangrijk onderdeel van het team geweest, altijd beschikbaar. Ik denk niet dat de opmerkingen of kritiek terecht zijn”, meende Galtier. “Hij is er altijd geweest voor het team. Het is een groot voorrecht geweest om hem het hele seizoen te begeleiden.”

Programma, uitslagen en stand Ligue 1

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Franse competitie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder bekijk je al onze voetbalvideo’s.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.