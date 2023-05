Lionel Messi onder vuur bij Paris Saint-Germain na gemiste training: ploeggenoten ‘geschokt’

John de Wolf reageert in ludiek reclame­film­pje op uitspraak na aansteke­rin­ci­dent: ‘Gebruik je verstand, gossiemik­kie’

In een reclamefilmpje heeft John de Wolf op ludieke wijze gereageerd op zijn eigen uitspraken na het aanstekerincident in De Kuip. De assistent-trainer van Feyenoord fungeert in een filmpje waarin bekend wordt gemaakt dat een loterij de KNVB 4,1 miljoen euro schenkt ten behoeve van het amateurvoetbal.