Lionel Messi legt uit waarom hij naar Inter Miami gaat: ‘Om het geld zou ik wel naar Saoedi-Arabië zijn gegaan, dat leek me echt heel erg veel geld’

Voetbalpod­cast | 'Door de Champions League vinden meer spelers Feyenoord interes­sant’

De transferzomer van Feyenoord is nog niet op gang gekomen. De trainerscarrousel bij Ajax en PSV wel. In de AD Voetbalpodcast bespreken Etienne Verhoeff en Mikos Gouka het vaak negatieve sentiment rondom een nieuwe trainer. Verder aandacht van de Champions League-finale en het grote geld in Saoedi-Arabië.