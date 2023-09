Lionel Messi koopt gigantische villa in Florida ter waarde van 10 miljoen euro

De huizenjacht is met succes afgerond. Een villa die uitkijkt op het water, in Fort Lauderdale. Kostprijs: 10 miljoen euro. Dicht bij het DRV PNK Stadium, waar Lionel Messi (36) als nieuwste attractie in de Major Soccer League veel indruk maakt bij Inter Miami. Het wordt Messi’s derde peperdure eigendom in de ruime buurt.

Begin augustus werd Messi samen met zijn vrouw Antonella en hun drie zoontjes gespot op huizenjacht in Fort Lauderdale - ook wel bekend als het ‘Venetië van Amerika’ vanwege de vele kanaaltjes. Ook kenmerkend aan de stad op zo’n 12 kilometer van het DRV PNK Stadium van Inter Miami: de parelwitte stranden en de vele havens.

Het gaat om een zogenaamde ‘off market deal’, waarbij de woning niet op de publieke markt voor verkoop terechtkomt, maar louter wordt aangeboden aan een select groepje van vastgoedmakelaars die als tussenpersoon fungeren tussen koper en verkoper.

Volledig scherm Lionel Messi en Antonela Roccuzzo samen met de drie zonen Mateo, Tiago en Ciro op huizenjacht in Fort Lauderdale. © MEGA / BACKGRID

De desbetreffende makelaar is het koppel Samuel en Donna Simpkin die voor het bureau Compass werken en een deal hebben met het Inter Miami van David Beckham om hun nieuwe spelers aan een huis in de buurt te helpen. De verkopers, John en Stacy Dickerson, betaalden er 8,4 miljoen euro voor in mei 2022. Een mooie winstmarge voor de Dickersons dus.

Het gaat om een residentie in een doodlopende straat van maar liefst 974 vierkante meter op 91 Compass Lane in Bay Colony, een afgesloten en bewaakte woonwijk. De villa telt acht slaapkamers, tien badkamers, drie garages, een wellnessruimte, een fitness, een buitenzwembad en een 51 meter brede tuin die uitkijkt op het water. Het bouwjaar is 1988, de ontwerper Lori Morris die met de villa al menig designmagazine rond luxewoningen haalde.

De recordopbrengst van een verblijf in Bay Colony staat weliswaar op naam van schrijver en influencer Patrick Bet-David. Hij kocht er in 2021 een villa van 19 miljoen euro.

Enkele foto’s van de nieuwste villa van Messi in Fort Lauderdale:

Het wordt Messi’s derde eigendom in de ruime buurt van Miami. Sinds 2019 bezit hij een indrukwekkend appartement in de Porsche Design Tower aan Sunny Isles Beach, waarvoor hij 4,6 miljoen euro betaald zou hebben. Hij schijnt er een ongelooflijk uitzicht te hebben over Miami.

Volledig scherm De Porsche Design Tower op Sunny Isles Beach. © AFP

Even verderop heeft hij de volledige negende verdieping van het prestigieuze Regalia in zijn bezit. Volledig bemeubeld, met vier slaapkamers, vier badkamers en een wijnkelder voor duizend flessen. Buiten beschikt Messi er over een terras van bijna 200 vierkante meter en een privézwembad. Prijskaartje: 6,8 miljoen euro.

Volledig scherm Het Regalia-gebouw, waar Messi de hele negende verdieping bezit. © Photo News © Photo News

Daarnaast zou hij ook nog een huis hebben in Barcelona ter waarde van 6,5 miljoen euro en ook een naar verluidt gigantisch optrekje in zijn Argentijnse thuisstad Rosario. Zo doet hij niet meteen onder voor Cristiano Ronaldo, die zich ook al gespecialiseerd heeft in het aankopen van luxepanden over de hele wereld.

Contract voor twee jaar

Messi tekende bij Inter Miami een contract van 2,5 jaar, waarbij hij in totaal 140 miljoen euro gaat opstrijken. In dat bedrag zit zijn salaris, tekengeld en de opbrengsten die hij krijgt voor deals met Apple en Adidas, twee van de commerciële partners van de Major League Soccer.