Lionel Messi evenaart Gerd Müller tegen Levante

Lionel Messi opende na 12 minuten de score. De Argentijn schoot raak op aangeven van Jordi Alba. Het was zijn 365ste doelpunt in de Spaanse competitie waarmee hij een record van Gerd Müller evenaarde. De Duitser maakte in de Bundesliga 365 doelpunten. Dat lukte daarna niemand meer in een van de vijf grote voetbalcompetities van Europa.



Luis Suárez was in de 38e minuut verantwoordelijk voor de 2-0. In blessuretijd maakte Paulinho er nog 3-0 van.



Barcelona heeft negen punten voorsprong op Atlético Madrid, dat gisteren met 2-0 won van Getafe. Valencia is derde met twee punten minder. Real Madrid heeft zeventien punten achterstand maar nog twee duels tegoed. Vanavond speelt Real uit tegen Celta de Vigo.