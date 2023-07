Lionel Messi beleeft droomdebuut bij Inter Miami met heerlijke winnende goal in blessuretijd: ‘Hij is geen mens’

met videoDe debuutwedstrijd van wereldkampioen Lionel Messi bij zijn nieuwe voetbalclub Inter Miami begon in stijl: diep in blessuretijd maakte hij de winnende treffer voor zijn nieuwe ploeg, dat het Mexicaanse Cruz Azul met 2-1 versloeg in de eerste wedstrijd van de League Cups.

Messi begon vrijdagavond op de reservebank, maar kwam kort na het begin van de tweede helft in het veld. Behalve de Argentijnse superster startte ook zijn voormalige Barcelona-teamgenoot, de Spaanse middenvelder Sergio Busquets, op de reservebank.

In de 52ste minuut was het dan eindelijk zo ver: met een 1-0 voorsprong betrad de Argentijn met rugnummer 10 het ‘heilige gras’ van Fort Lauderdale. Maar echt veel indruk kon het team van Martino nog niet maken. Vanaf het moment dat Messi in het veld kwam, werd hij het aanspeelpunt, maar hij kreeg weinig hulp van zijn teamgenoten, die zich vaak leken te verstoppen achter hun tegenstander. In de 65ste minuut scoorde Carlos Antuna voor Cruz Azul.

Vijf minuten voor tijd stond Messi oog in oog met de doelman van Cruz Azul, die zijn schot knap stopte. Enkele minuten later gaf de Argentijn nog een assist, maar het doelpunt van zijn teamgenoot werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de 94ste minuut was het alsnog raak: de doelman van Cruz Azul was kansloos bij een weergaloze vrije trap van Messi die in de linkerbovenhoek verdween. ‘Hij is geen mens', plaatste de Major League Soccer als begeleidende tekst bij de beelden. ‘Magie', zo noemde FOX Sports het.

Messi, de zevenvoudige Ballon d’Or, speelde zijn eerste officiële wedstrijd voor Inter Miami in de League Cups, dit nieuwe toernooi tussen clubs uit de Amerikaanse competitie MLS en de Mexicaanse competitie. ,,We wilden beginnen met een zege voor de mensen die er waren’’, reageerde Messi na afloop. ,,Het was belangrijk om meteen een goede start te maken. We hadden één laatste kans om te scoren en gelukkig ging de bal erin.’’

Eigenaar David Beckham was dolblij met het succesvolle debuut van de topaanwinst. ,,Toen ik zag dat er een vrije trap werd gegeven, wist ik: dit is de manier hoe zijn debuut moet eindigen’’, liet Beckham optekenen in Amerikaanse media. ,,Het was geweldig voor onze fans vanavond. Al die mensen kwamen kijken naar Messi. Het is een droom die uitkomt voor iedereen in dit stadion en land om Messi in Amerika te zien spelen. Daar heb ik geen woorden voor.’’

In de MLS staat Inter Miami momenteel onderaan in de Easter Conference, waar vijftien van de 29 clubs in zitten. Voor Inter Miami staan er nog twaalf competitieduels op het programma, maar het bereiken van de play-offs lijkt vrijwel uitgesloten met al zeventien punten achterstand op nummer zeven Atlanta United.

Messi Mania

Er was de afgelopen week sprake van Messi Mania in Miami, na zijn presentatie bij de Amerikaanse club. De Argentijnse superster zorgde er de afgelopen weken niet alleen voor dat zijn shirtjes als warme broodjes over de toonbank vlogen, maar ook dat ticketprijzen voor de duels van Inter Miami gigantisch zijn gestegen.

Volledig scherm Lionel Messi. © REUTERS Voor de wedstrijd tegen Cruz Azul was er een enorme schaarste aan tickets. De weinige plekken die nog beschikbaar waren, stonden de afgelopen dagen voor woekerprijzen op internet. Op verkoopsites als Ticketmaster en Viagogo gingen de laatste tickets niet voor minder dan 250 euro van de hand. Het duurste ticket was te vinden op Vividseats met een absurde prijs van maar liefst 50.000 euro.

Lionel Messi werd maandag gepresenteerd bij Inter Miami, de hekkensluiter in de Eastern Conference van de MLS. Voorzitter en eigenaar David Beckham ontsloeg vorige maand zijn goede vriend Phil Neville als trainer, waarna de ervaren Gerardo ‘Tata’ Martino (60) uit Rosario werd aangesteld als nieuwe coach om opnieuw te gaan samenwerken met Messi.

De zevenvoudig winnaar van de Ballon d’Or speelde hiervoor twee seizoenen bij de Franse topclub Paris Saint-Germain en daarvoor zestien seizoenen voor FC Barcelona, waar hij 672 keer scoorde in 778 wedstrijden. Messi was in Europa goed voor 715 doelpunten en 339 assists in 885 wedstrijden. Messi scoorde daarnaast 103 keer in 175 interlands voor Argentinië, waarmee hij in juli 2021 de Copa América won en eind vorig jaar ook nog de wereldtitel veroverde als bekroning van zijn indrukwekkende loopbaan.

