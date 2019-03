Linksback Toño van Levante verlaat cel na drie weken

Strafschop­pen­soap RBC: vanaf penalty vijftien moet de serie hervat worden

11:56 De beruchte penaltyserie tussen RBC en SSV'65 moet vanaf strafschop nummer vijftien overgenomen worden, dit heeft de KNVB laten weten. De voetbalbond heeft de Roosendaalse club zodoende in het gelijk gesteld nadat RBC in protest ging na de verloren strafschoppenserie met SSV'65 uit Goes.