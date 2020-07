Lingard verpest weddenschap met goal in allerlaatste minuut

Niet dat hij er een fortuin mee zou verdienen, een dikke 135 pond (147 euro) voor een inleg van 3,3 pond, maar de 32-jarige man zat gisteren wel op het puntje van zijn stoel. Na 37 wedstrijden had Lingard nog altijd geen bal tegen de touwen getrapt. Alleen een invalbeurt tegen Leicester City zou daar nog verandering in kunnen brengen.

Toch voelde Johnson nattigheid toen Lingard in de 77ste minuut het veld ik kwam. “It’s going to happen, isn't it?”, twitterde hij. Met de blessuretijd in zicht, leek hij alsnog opgelucht adem te mogen halen. Tot de allerlaatste minuut van het seizoen aanbrak en Lingard van een blunderende Leicester-keeper Kasper Schmeichel in de 98ste minuut zijn eerste doelpunt op een presenteerblaadje kreeg aangereikt.