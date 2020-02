Linette grijpt in Thailand haar tweede WTA-titel

'We waren als broers' Bergwijn scoorde bij Spurs-de­buut voor vriend Nouri: ‘I did it’

14:01 Steven Bergwijn stapte deze winterse transferperiode over van PSV naar Tottenham Hotspur en de 22-jarige aanvaller was direct trefzeker. Een doelpunt voor zijn vriend Abdelhak Nouri, met wie hij samen in de jeugd speelde bij Ajax en die in 2017 blijvende hersenschade opliep toen hij op het veld in elkaar stortte: ,,We waren als broers”, aldus Bergwijn over Nouri.