Lineth Beerensteyn ziet vrouwen Bayern München voor 13.000 fans in Allianz Arena verliezen van PSG

Klap voor Baronie-concurrent OJC daags na zege op Bredanaars: KNVB eist drie punten in mindering

De kans bestaat dat OJC - concurrent van Baronie in de titelstrijd in de hoofdklasse - binnenkort drie punten in mindering krijgt, vanwege de ongeregeldheden tijdens het uitduel met Orion van woensdag 9 maart. Na 75 minuten ontstond er een opstootje op de tribune tussen supporters van Orion en enkele wisselspelers van OJC Rosmalen.

8:23