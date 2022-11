Lineth Beerensteyn en Vivianne Miedema scoren in onderling duel Champions League

Paris Saint-Ger­main overweegt naar ander stadion te verhuizen: ‘Parijs verdient beter’

De Franse landskampioen Paris Saint-Germain overweegt stadion Parc des Princes te verlaten en te verhuizen naar het nationale stadion Stade de France in de Franse hoofdstad. ,,Parijs verdient een beter stadion”, zei Nasser Al-Khelaïfi, de voorzitter van PSG in een interview in Doha.

23 november