Lille zet met nederlaag tegen laagvlieger deur open voor PSG en Lyon

Lille had op 6 januari voor het laatst een competitieduel verloren, maar keek op eigen veld al binnen het kwartier tegen een achterstand aan door een doelpunt van Moussa Koné. De thuisploeg, met Sven Botman in de basis, kwam in de 20e minuut weer op gelijke hoogte door een treffer van de Portugees Xeka. Op slag van rust maakte Renaud Ripart het naar later bleek beslissende doelpunt.