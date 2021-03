Lille zet met nederlaag deur open voor PSG en Lyon, Botman gewisseld met spierklachten

Iets moeizamer Handbal­sters winnen ook tweede oefenduel van Slovenië

18:14 De Nederlandse handbalsters zijn de campagne richting de Olympische Spelen in Tokio met sportief succes begonnen. De regerend wereldkampioen won zondag in de Maaspoort van Den Bosch ook het tweede oefenduel van Slovenië, zij het wat moeizamer dan de eerste ontmoeting: 30-28. Vrijdag was de zege heel wat ruimer: 35-27. Inger Smits onderscheidde zich met zes treffers.