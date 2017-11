Lille verliest El Ghazi en gaat hard onderuit

Voor Anwar El Ghazi was de wedstrijd al na acht minuten voorbij. De oud-Ajacied, die vorige week met twee assists nog belangrijk was tegen Saint-Étienne (3-1), moest al vroeg geblesseerd van het veld. Fernando Da Cruz zat bij Lille als interim-trainer op de bank. Onduidelijk is wat er gaat gebeuren met de Argentijnse coach Bielsa, die in beeld is om weer bondscoach van Chili te worden.