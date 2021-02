Lille krijgt na echec tegen Ajax ook in Frankrijk tik

Van alles naar niets in korte tijd: het kan voor Lille zomaar eens werkelijkheid worden. Want nadat het afgelopen donderdag door Ajax uit Europa werd gekegeld, kreeg het ook in eigen land een klap in het gezicht. Een late gelijkmaker voorkwam namelijk dat Lille met lege handen bleef. Dankzij een fraaie volley van Ludovic Ajorque leek Strasbourg op een zege af te stevenen, maar José Fonte maakte kort voor tijd gelijk. De Portugees vormde zoals gebruikelijk het hart van de defensie met

Reden om te treuren is er na de remise voorlopig nog niet, want Lille voert nog altijd de ranglijst aan in de Ligue 1. De voorsprong op voornaamste concurrent Paris Saint-Germain is echter geslonken tot twee punten. De Parijzenaren wonnen zaterdagavond namelijk ruim van Dijon (0-4). Olympique Lyon kan met een overwinning op Olympique Marseille vanavond ook in de buurt komen: het verschil bedraagt nu nog vier punten.