Lille en Olympiakos: weerzien met oude bekenden voor Ajax en PSV

Lille

Dat Lille een van de sterkste tegenstanders is die Ajax had kunnen treffen in de knock out-fase van de Europa League, staat vast. Als bewijs ervan volstaat een blik op de ranglijst in de Franse competitie. De ploeg van trainer Christophe Galtier, gisteren nog met 2-1 te sterk voor Girondins de Bordeaux, gaat samen met Lyon aan kop in eigen land en wordt alom geroemd om z’n gedegen voetbal.

Maar wat de Europa Leaugue-wedstrijd tegen Ajax ten minste zo aantrekkelijk maakt, is de aanwezigheid van Sven Botman in de Franse equipe. Zijn bijzondere verhaal is inmiddels wel zo’n beetje bekend. Botman werd opgeleid in Amsterdam, waar hij jarenlang als beloftevol te boek stond. Toch speelde hij nooit in Ajax 1. Desondanks heeft de verdediger wel een record op zijn naam staan in de Johan Cruijff Arena. De in Badhoevedorp geboren verdediger is de duurste speler die Ajax verkocht zonder ooit ook maar één minuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers te hebben gespeeld.

Volledig scherm Sven Botman (l) in duel met Sparta Praag-speler David Pavelka. © AFP

Nadat Botman indruk maakte in het halve seizoen dat hij op huurbasis uitkwam voor SC Heerenveen, betaalde Lille zo’n achtenhalf miljoen euro voor Botman, die onlangs als vervanger van de geblesseerde Nathan Aké werd opgeroepen voor het Nederlands Elftal.

Maar Lille is natuurlijk veel meer dan Botman. Of het nu middenvelder Boubakary Soumaré is, aanvaller Jonathan Ikoné of de tot dusver moeizaam scorende Canadese spits Jonathan David; Galtier heeft talloze interessante voetballers tot zijn beschikking. Dat bleek ook wel tijdens de poulefase van de Europa League, waarin Lille Sparta Praag en Celtic achter zich liet en alleen AC Milan boven zich moest dulden. Hoewel de statistieken nooit een garantie zijn voor een mooie toekomst, kan Ajax desondanks met vertrouwen toeleven naar de onderlinge clashes in februari van 2021. In 2019 troffen de ploegen elkaar immers al in de Champions League. En even zo vaak was de ploeg van Erik ten Hag toen de sterkste. In Amsterdam met 3-0, terwijl Ajax in Stade Pierre-Mauroy met 0-2 zegevierde.

Olympiakos Piraeus

Altijd leuk, een extra lading op een wedstrijd. Op 18 en 25 februari, wanneer PSV Olympiakos Piraeus treft in de knock out-fase van de Europa League, is het niet anders. Bij de Griekse koploper speelt namelijk Armindo Tué Na Bangna, beter bekend als Bruma, die officieel nog eigendom is van de Eindhovenaren. Hij kwam afgelopen als topaankoop binnen in het Philips Stadion. Maar in de eredivisie kon de aanvaller zijn transfersom á twaalf miljoen zelden waarmaken.

Drie doelpuntjes maakte hij slechts. Vandaar dat de bij RB Leipzig zo excellerende Burma dit seizoen de overstap maakte naar Olympiakos Piraeus, dat dit seizoen via een gewonnen play off-wedstrijd tegen Omonia de groepsfase van de Champions League bereikte.

Volledig scherm Bruma namens Olympiakos in duel met een andere oud-PSV'er Oleksandr Zintsjenko. © BSR Agency

Een daverend succes is zijn verhuurperiode richting Athene overigens nog niet. Mede vanwege blessures speelde Bruma vooralsnog slechts vier potjes namens de club die in de afgelopen tien seizoenen liefst achtmaal landskampioen werd in Griekenland. In de Champions League wist de ploeg – waarvoor ook voormalig Willem II’er Marios Vrousia actief is - echter niet te verrassen. In de poule met FC Porto, Manchester City en Olympique Marseille eindigden de Grieken als derde.

Een tegenstander is het, kortom, waartegen een resultaat haalbaar moet zijn voor PSV. Ook al heeft de ploeg van Roger Schmidt dit seizoen niet heel erg goede herinneringen aan Griekenland, waar PAOK eerder dit seizoen met 4-1 te sterk bleek. De kracht van Olympiakos Piraeus, afgelopen weekeinde nog met 0-6 te sterk voor laagvlieger Lamia, zit hem met name ook in de uitstekende defensie. Doelman José Sa beleeft doorgaans opvallend ontspannen competitiewedstrijden. Hij kreeg dit seizoen immers pas drie competitiedoelpunten tegen. Leuk historisch detail: de Grieken spelen hun thuisduels in het Georgios Karaiskákisstadion, dat vernoemd is naar een held uit de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog: Georgios Karaiskákis.