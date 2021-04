Lille blijft druk op PSG opvoeren

video Van Hooijdonk over rake vrije trap: ‘Uitgelezen mogelijk­heid om mijn stempel te drukken’

22:15 Met de 3-1 zorgde Sydney van Hooijdonk ervoor dat de overwinning tegen Jong FC Utrecht definitief in de tas zat. Het was zijn eerste benutte vrije trap in het eerste van NAC. ,,Geen hoogstaande wedstrijd, wel drie punten.”