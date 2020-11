Lijfarts Maradona: Bloedprop waarschijnlijk veroorzaakt door ongeluk

Het herstel van Diego Maradona verliep al voorspoedig, de psycholoog die hem behandelt zegt nu ook dat zijn gezondheid stabiel is. De bloedprop in zijn hoofd is waarschijnlijk door een ongeluk veroorzaakt, weet lijfarts Leopoldo Luque. Maradona zelf kan zich zo'n gebeurtenis niet herinneren.

Om verder op te knappen, zegt psycholoog Diego Díaz van de privékliniek waar Maradona wordt behandeld, heeft hij doktoren, therapie en ‘onvoorwaardelijke steun van familie nodig’. ,,Diego is in de meeste gevallen hetzelfde als ieder ander. Met dezelfde beperkingen, moeilijkheden en voordelen", zei de psycholoog tegen persbureau Associated Press. ,,Het belangrijkste voor nu is dat hij stabiel is en dat zijn medicatie, voeding en rust in de gaten worden gehouden.”

Maradona verhuist binnenkort naar een huis in het noorden van Buenos Aires om dicht bij zijn dochters Dalma en Giannina te zijn. Voorlopig zal Pluisje niet als coach van Gimnasia y Esgrima op de bank zitten. En dat is beter ook voor hem, weet Luque die vindt dat hij stressvolle situaties die schade kunnen aarichten aan zijn gezondheid moet voorkomen. ,,Hij is een patiënt van uitersten”, zei Luque.

Volledig scherm Leopoldo Luque, lijfarts van Diego Maradona. © AFP

Alcoholverslaving

Maar de superster denkt daar zelf anders over en wil blijven werken. Ook met het nuttigen van alcohol lijkt hij niet te zijn gestopt, want Maradona vertoonde ontwenningsverschijnselen. Toch, stelt Luque, is hij geminderd maar ook kleine hoeveelheden in combinatie met de medicatie kunnen negatieve effecten hebben op zijn herstel.

Maradona belandde vorige week, enkele dagen na zijn 60e verjaardag, in een ziekenhuis in La Plata. Hij vertoonde verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging. Nadat bij een scan een bloedprop tussen zijn hersenen en schedel was geconstateerd werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in de Argentijnse hoofdstad waar een operatie volgde.