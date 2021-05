Lieke Martens siert de Spaanse voorpagina’s na glansrol: ‘Ze zijn waar ze willen zijn’

,,Ze zijn waar ze willen zijn”. Dat kopt L’esportiu onder een grote foto van Martens die haar teamgenoten Hermoso en Graham in de armen springt. Barcelona verloor in 2019 de Champions League finale kansloos van Olympique Lyon. Nu is het team van Lieke Martens in positie om revanche te nemen. Kijkend naar de cover leidt dat duidelijk tot grote vreugde bij de vrouwen van Barcelona.

Ook op de voorpagina van Mundo Deportivo en SPORT krijgt de prestatie van de Nederlandse en haar teamgenoten veel aandacht. Op beide voorpagina’s zijn Lieke Martens en haar teamgenoten in feeststemming te zien. Zelfs het Madrileens georiënteerde Marca heeft in een hoekje van zijn cover ruimte gemaakt voor het succes van Barcelona Femení.



Martens bevestigde in een interview na de wedstrijd dat het een hele bijzondere dag voor haar was, maar dat het vooral een teamprestatie was: “We zijn een erg mooi team dit jaar, maar het belangrijkste is winnen en dat hebben gedaan”, aldus de voormalig beste voetbalster van de wereld. Ook keek Martens alvast vooruit naar de finale tegen Chelsea: “Er is nog maar één wedstrijd over die we moeten winnen.”



Bij een vraag over de finale beginnen de ogen van Martens te twinkelen. De finale wordt gespeeld in Göteborg en dat maakt het een extra bijzondere wedstrijd voor haar. Van 2014 tot 2016 speelde ze namelijk in Zweden voor de club uit deze stad. De finale staat gepland op 16 mei. Martens en haar teamgenoten hebben dus slechts twee weken de tijd om zich voor te bereiden op de eindstrijd tegen Chelsea.