Lieke Martens scoort al na vijf minuten bij debuut voor Paris Saint-Germain

Martens scoorde al na vijf minuten op aangeven van de snelle rechtsbuiten Kadidiatou Diani, die in de 34ste minuut voor de 2-0 eindstand tekende namens PSG. De wedstrijd werd gespeeld in het Stade Municipal Georges Lefèvre, iets ten westen van Parijs. PSG werd vorig seizoen tweede achter Olympique Lyon en speelt binnenkort play-offs voor een plek in de Champions League, op 21 en 28 september tegen BK Häcken uit Zweden.

Martens liet afgelopen week de interlands van Oranje nog aan zich voorbijgaan. De spectaculaire plaatsing voor het WK 2023, door de late goal van Esmee Brugts tegen IJsland (1-0), zag ze dinsdagavond vanuit Parijs. Martens was in de interlandperiode nog herstellende van de voetblessure die ze opliep op het EK in Engeland, waar ze weinig indruk kon maken. Net als op het WK 2019 in Frankrijk kwakkelde Martens met haar vorm en fitheid, nadat ze in de zomer van 2017 de grote ster was toen Oranje het EK in eigen land won.

Martens maakte na het EK 2017 de overstap van FC Rosengård naar FC Barcelona, waar ze dus vijf jaar speelde. Ze won elf prijzen met de Spaanse topclub, waaronder de UEFA Women's Champions League in 2021. Vorig seizoen was Martens met 22 goals en 18 assists in 32 wedstrijden (in alle competities) nog van grote waarde voor Barcelona, maar ze wilde dichter bij haar familie in Nederland wonen en koos daarom voor Parijs als haar nieuwe woonplaats. Martens tekende bij Paris Saint-Germain, waar ze naar verluidt zo'n 250.000 euro per jaar gaat verdienen, een driejarig contract.

PSG werd vorig seizoen tweede in de Franse competitie, elf punten achter grootmacht Olympique Lyon, dat ook voor de achtste keer in elf jaar de Champions League won. PSG, dat de laatste jaren ook flink investeert in het vrouwenteam, brak in het seizoen 2020/2021 de hegemonie van Lyon in eigen land.

