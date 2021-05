Lieke Martens maakt bij Barcelona droom waar: ‘Alles betaalt zich uit’

Lieke Martens won afgelopen zondag de Champions League en is met FC Barcelona een maand voor het einde van de competitie al lang en breed kampioen van Spanje. Sterker nog, de Limburgse voetbalster ligt met haar club nog altijd op koers voor een ‘perfect’ seizoen met enkel overwinningen. Met Der Spiegel sprak Martens over haar periode bij de Catalaanse grootmacht, vergeleken worden met de mannen en meer. ,,Als ik in een café zit komen de mensen naar me toe om me te feliciteren.”

De vreugde na afloop van de Champions League-winst was groot en leverde afgelopen weekend mooie beelden op van Martens die intens genoot van die ‘eerste ontmoeting’ met de cup. ,,Ik wist niet eens dat ik zo naar de trofee keek. Ik was gewoon zo blij om die cup te zien. De video en de herinnering zal ik altijd met me meenemen. Wat je vooral ziet, is dat er een grote droom in vervulling is gegaan. Het was pure emotie.”

Martens kwam vier jaar geleden naar Barcelona. ,,Toen was de Champions League winnen een belangrijk doel. Ik wist dat het mogelijk was, maar het had wat tijd nodig. Iedereen is beter geworden, ook ik, en uiteindelijk bereik je dan het punt dat alles zich uitbetaalt. Het was fantastisch daar deel van uit te maken.”

In de Champions League-finale tegen Chelsea schitterde Martens. De wedstrijd was nog geen halve minuut oud, toen ze al de lat had geraakt. Ruim een halfuur later leverde de buitenspeelster de assist op wat alweer de 0-4 was. ,,We wilden Chelsea meteen onder druk zetten om te laten zien dat er maar een team was dat hier ging winnen”, vertelt Martens aan het Duitse blad.

Ook wordt Martens gevraagd naar de Nederlandse link bij FC Barcelona. Of dit destijds nog een rol speelde bij haar overstap? ,,Absoluut. Van kleins af aan ben ik al fan en ik liep altijd in Barça-shirts rond. Toen ik hier kon tekenen, kwam een droom uit. Toen ik hierheen kwam wist ik natuurlijk wat voor soort voetbal hier gespeeld wordt. Het is dezelfde stijl als bij het Nederlands elftal en dat ligt mij.”

De Femení kregen bij het succes afgelopen zondag extra veel aandacht, omdat de mannen op diezelfde dag het kampioenschap hadden verspeeld. ,,Als ik in café zit komen de mensen naar me toe om me te feliciteren", aldus Martens. ,,Mijn buren hebben zelfs briefjes op mijn deur gehangen om te zeggen dat ze zo trots zijn dat ze naast me wonen. Dat is leuk en ik denk dat we dat ook echt verdiend hebben. Na de verloren finale in 2019 (1-4 tegen Lyon, red.) wisten we dat we nóg harder moesten werken en dat hebben we gedaan. Zelfs nadat we door de pandemie maandenlang niet konden spelen, zijn we heel sterk teruggekomen.”

Volledig scherm © EPA Met Bayern München, Paris Saint-Germain, Chelsea en FC Barcelona stonden er dit jaar vier teams in de halve finales van de Champions League, die ook bij de mannen in de top van Europa meedraaien. Is dit toeval? ,,We zitten in een overgangsfase. Lange tijd wilden de grote clubs niet investeren in het vrouwenvoetbal, maar enige jaren later hebben ze dat alsnog gedaan. De vrouwenteams doen de grote clubs erg goed, zolang ze maar niet met de mannen vergeleken worden. Veel mensen doen dat en dan krijg je altijd hetzelfde: het spel is minder, de mannen zijn sterker. Dat is niet eerlijk, want in de meeste andere sporten gebeurt dat ook niet. Als je naar ons spel kijkt, in de eerste helft van die finale bijvoorbeeld, kan je echt genieten.

In Nederland werd vorige week bekend dat vanaf volgend seizoen voor het eerst vrouwen mee mogen doen in mannenteams bij de amateurs. ,,Dat is cool. Voor wie dat wil is het nu mogelijk en hopelijk leidt dit tot een punt dat het niet meer met elkaar vergeleken wordt. Ik heb totdat ik 16 jaar was met de jongens gespeeld en daarvan genoten, maar ik hou toch meer van de vrouwelijke gesprekken", lacht Martens.

Volledig scherm © UEFA via Getty Images