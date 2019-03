Liefst 19 van de 20 landgenoten uitgeschakeld op openingsdag UK Open

Het liep voor geen meter bij tweevoudig kampioen Van Gerwen, die gisteren al voor James Wade moest buigen in de Premier League. Zijn gemiddelde lag onder de 100 en de dubbels werden maar niet geraakt. En dat terwijl King duidelijk last had van zijn rug en ook niet in beste doen was. Toch wist hij bij een 8-5 stand Van Gerwen te breken door 141 uit te gooien. Dat betekende de definitieve knock-out. ‘Mighty Mike’ pakte nog wel een legje, maar King bleef rustig en ging er met de 10-6-overwinning vandoor.



Ook Van Barneveld werd voortijdig uitgeschakeld bij de ‘FA Cup of darts’, door Simon Stevenson. Datzelfde gebeurde Jeffrey de Zwaan, die ging zitten tegen landgenoot Jermaine Wattimena. Gabriel Clemens rekende af met Benito van de Pas, Max Hopp met Geert Nentjes en Simon Whitlock was te sterk voor Jan Dekker.



Het is overigens sowieso een slagveld in Minehead, want ook Gary Anderson ligt eruit. De Schot, die voor het eerst sinds het WK weer een wedstrijd op tv gooide, gooide bijna 100 gemiddeld maar verloor toch van veteraan Steve Beaton.