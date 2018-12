Lichtuitval zorgt voor hilariteit in Ally Pally, ‘elektricien’ Cross biedt diensten aan

Anouar Kali komt dit kalender­jaar niet meer in actie

15:44 Anouar Kali stapt zaterdag niet met NAC in de bus richting Zwolle. De middenvelder, die na de gewonnen wedstrijd tegen Heracles (3 november) een tijdje rust kreeg vanwege overbelasting, is in de herstelfase geblesseerd geraakt. ,,Die komt voor de winterstop niet meer terug", laat trainer Mitchell van der Gaag weten.