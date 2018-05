Lichtsteiner naar Arsenal , 'Engeland meest logische optie Ronaldo'

Lichtsteiner naar Arsenal

'Engeland meest logische optie'

Als Cristiano Ronaldo bij Real Madrid vertrekt, is Engeland de meest logische optie, zo denkt NOS-commentator Arno Vermeulen. ,,Een terugkeer naar Manchester United. Daar is zijn landgenoot Jose Mourinho trainer. Alhoewel de twee bij Real Madrid best veel problemen onderling hebben gehad. Chelsea is een serieuze optie. Twee ploegen die zo'n speler goed kunnen gebruiken.''