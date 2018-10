Lichaam vermoorde profvoetballer verminkt aangetroffen in Brazilië

Hoewel de officiële doodsoorzaak nog altijd niet bekend is, zou Daniel verschrikkelijke laatste uren hebben meegemaakt. ,,Gezien de staat van zijn lichaam, gaat het om een zeer gewelddadige situatie”, zo laat een politiewoordvoerder weten aan lokale media. ,,Hij had twee diepe sneeën in zijn nek - zijn hoofd lag er bijna af - en zijn genitaliën waren afgesneden.”



Over de aanleiding van de moord is nog niets bekend.



Daniel, zoals zijn voetbalnaam luidde, begon zijn carrière bij Botafogo. In 2015 transfereerde hij naar São Paulo. Dit seizoen werd hij verhuurd aan São Bento, waar hij pas in twee van de 21 competitieduels actief was.