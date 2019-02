Lichaam uit vliegtuigwrak van vermiste spits Emiliano Sala

Volgens de politie zijn zowel de familie van de speler als die van de piloot op de hoogte gebracht. Een onderzoeksteam slaagde er zondag in het vliegtuigje te vinden en wist een lichaam dat zich in het wrak bevond er enkele dagen later uit te halen. Van de tweede inzittende is nog geen spoor gevonden.Sala en piloot David



Ibbotson zaten in het vliegtuig dat op maandag 21 januari van de rader verdween. De twee waren op weg van Frankrijk naar Cardiff, nadat Sala van FC Nantes voor 20 miljoen euro was overgenomen door Cardiff City.