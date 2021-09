Lewis Hamilton pareert kritiek Red Bull-topman Marko: ‘Ik heb niet gezegd dat ik dood ging’

Verstappen reageert op insinua­ties Hamilton: ‘Zijn uitspraken laten wel zien dat hij me écht niet kent’

15:51 Anderhalve week na hun crash in Monza insinueerde Lewis Hamilton in Rusland dat de druk van het titelgevecht een rol begint te spelen in het presteren van Max Verstappen. ,,Ik voel me prima”, counterde de Limburger. ,,Vechten om zeges met een sterke auto, dat is het best denkbare gevoel.”