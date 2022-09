Lewis Hamilton over dominantie Red Bull: ‘Leuk voor Max Verstappen, niet voor de Formule 1’

,,Natuurlijk leef ik mee met de fans", zei Hamilton in aanloop naar de Grand Prix van Singapore. ,,Voor iedereen, zelfs voor ons, was het intens toen het vorig jaar echt op het laatste moment aankwam. Het is nooit goed als een seizoen al zo vroeg beslist is.”

Vorig jaar leek Hamilton zelf de wereldtitel te gaan pakken, maar in een tumultueuze slotfase in Abu Dhabi werd de Brit gepasseerd door Verstappen, die zich zo voor het eerst tot kampioen kroonde. Vijf van de zeven wereldtitels van Hamilton behaalde hij al voor de slotrace.

,,Als je voortijdig wereldkampioen wordt, in Mexico bijvoorbeeld, dan is dat prachtig voor jou als individu, maar voor de sport is het niet spectaculair. Dus ik ben heel blij dat het in 2008 op de laatste 17 seconden aankwam en vorig jaar was het natuurlijk ongeveer hetzelfde. Ik hoop dat het in de toekomst ook weer wat beter wordt.”