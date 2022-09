Lewis Hamilton krijgt gridstraf van minimaal tien plaatsen voor GP Italië

Alcaraz na zinderend gevecht met Sinner naar halve finales in New York

Na Frances Tiafoe, Karen Chatsjanov en Casper Ruud heeft Carlos Alcaraz als laatste de halve finales bereikt van de US Open. De Spanjaard versloeg Jannik Sinner na een zinderend gevecht in vijf sets: 6-3 6-7 (7) 6-7 (0) 7-5 6-3. De wedstrijd in het Arthur Ashe-stadion duurde 5 uur en 14 minuten en was pas kort voor 03.00 uur afgelopen.

