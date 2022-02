Lewis Hamilton duikt weer op: ‘Ik was weg, nu ben ik terug!’

‘Ik was weg, nu ben ik weer terug’, zo klinkt de begeleidende tekst bij de foto die Hamilton plaatste op Twitter en Instagram. De 37-jarige Hamilton vindt dat de titel hem onrechtmatig is afgenomen tijdens de voor hem dramatisch verlopen Grand Prix van Abu Dhabi op 12 december. De coureur van Mercedes verloor daar de titelstrijd met Verstappen na een discutabele ingreep van de wedstrijdleiding tijdens de slotfase van de race.

Ondanks een doorlopend contract bij Mercedes van twee jaar waren er geruchten dat Hamilton zou twijfelen over zijn toekomst binnen de Formule 1. Volgens de Britse tv-zender Sky Sports zou Hamilton pas een besluit over zijn toekomst in de Formule 1 nemen nadat de uitkomsten van het onderzoek naar de slotfase van de laatste grand prix van vorig jaar in Abu Dhabi bekend zijn. Deze uitkomsten worden op 14 februari gepresenteerd.

Voor nu is Hamilton in elk geval op sociale media weer terug nadat hij eerder deze week ook al even te zien was in een filmpje van Mercedes.