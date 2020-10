Lewandowski volgt Van Dijk op als Europees Voetballer van het Jaar

De bijdrage van Lewandowski in die ongekende prijzenjacht was gigantisch. In de Bundesliga scoorde hij liefst 34 keer in dertig wedstrijden, in het Duitse bekertoernooi ramde hij er zes tegen de touwen in vijf wedstrijden en in de Champions League trof hij in tien wedstrijden liefst vijftien keer het doel. Tot de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain (1-0 winst) scoorde hij in elke Champions League-wedstrijd waarin hij meedeed.



De Poolse spits werd dan ook voor iedereen als dé kandidaat voor de felbegeerde Ballon d’Or gezien, maar vanwege het vreemde verloop van het door het coronavirus geteisterde voetbalseizoen wordt die prijs voor de beste voetballer ter wereld dit jaar niet uitgereikt.



De prijs voor UEFA Best Player in Europe, zoals de prijs officieel heet, wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste speler op de Europese velden. Onder die naam wordt de prijs sinds 2011 uitgereikt. Cristiano Ronaldo won de prijs drie keer, Lionel Messi twee keer en Andrés Iniesta, Franck Ribéry, Luka Modric en Van Dijk wonnen de prijs allemaal één keer. Van Dijk won de prijs vorig jaar.