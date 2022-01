Lewandowski troeft op FIFA-gala Messi af, Wiegman grijpt naast prijs

VideoRobert Lewandowski heeft opnieuw The Best FIFA Men’s Player-award gewonnen. Bij de Gouden Bal-verkiezing van France Football was Lionel Messi de beste.

Lewandowski kreeg van een internationale jury van bondscoaches, aanvoerders van nationale teams, journalisten en fans de meeste stemmen. Daarbij ging het om een beoordeling van de kandidaten in een periode van 8 oktober 2020 tot 7 augustus 2021. De Poolse spits van Bayern München grossierde vorig jaar in doelpunten voor zijn club en zijn land.

,,Ik voel me trots, blij en vereerd met deze prijs”, liet Lewandowski vanuit Duitsland weten. ,,Deze trofee komt ook mijn ploeggenoten en mijn coaches toe. Want wij werken allemaal heel hard om wedstrijden te winnen en titels te veroveren. Daarom draag ik deze onderscheiding ook speciaal op aan iedereen om mij heen.”

Lewandowski (33) scoorde vorig seizoen 41 keer in de Bundesliga. Daarmee won hij de Gouden Schoen als topscorer van Europa. De Poolse afmaker overtrof in Duitsland tevens het aloude record van Gerd Müller, die 40 doelpunten maakte voor Bayern in het seizoen 1971-1972. ,,Ik had er nooit van durven dromen om dat record te kunnen overnemen. Ik dacht dat het onmogelijk zou zijn. Maar het record van Müller daagde me uit en dankzij zijn hoge score bleef ik gemotiveerd om eroverheen te gaan. Dat het me gelukt is, geeft me ook nog steeds een trots gevoel.”

Lionel Messi (Paris Saint-Germain) en Mohamed Salah (Liverpool) waren de andere twee overgebleven kandidaten voor de onderscheiding. Cristiano Ronaldo (2016, 2017), Luka Modric (2018), Messi (2019) en Lewandowski (2020) waren de voorgaande winnaars van de prijs, die sinds 2016 jaarlijks wordt uitgereikt.

Eind november ging de Gouden Bal, de concurrerende uitverkiezing van France Football van de beste speler van het jaar, voor de zevende keer naar Messi. Dat leverde de dienstdoende jury destijds de nodige kritiek op. Volgens vele kenners en fans verdiende de trefzekere Lewandowski de prestigieuze Gouden Bal meer dan Messi, die een nogal wisselvallig seizoen doormaakte.

Volledig scherm © Tobias Hase/dpa

Bij de vrouwen werd Alexia Putellas (FC Barcelona) uitgeroepen tot FIFA-voetbalster van het jaar. Jennifer Hermoso (FC Barcelona) en Sam Kerr (Chelsea) behoorden eveneens tot de laatste drie genomineerden. De eerdere winnaars van FIFA’s Best bij de vrouwen waren Carli Lloyd (2016), Lieke Martens (2017), Marta (2018), Megan Rapinoe (2019) en Lucy Bronze (2020). De Gouden Bal van het magazine France Football werd in november eveneens toegekend aan Putellas.

Hayes

Emma Hayes (Chelsea) is tijdens het virtuele FIFA-gala The Best in Zürich uitgeroepen tot beste coach van het jaar in het vrouwenvoetbal. Sarina Wiegman, oud-bondscoach van Oranje, was een van de drie genomineerden. De huidige bondscoach van Engeland won de prijs in 2017 en 2020.

In het mannenvoetbal ging de onderscheiding naar Thomas Tuchel, de Duitse trainer die Chelsea naar de eindzege in de Champions League leidde. Hij versloeg Pep Guardiola (Manchester City) en Roberto Mancini (bondscoach Italië).

De Puskás Award, de onderscheiding voor het mooiste doelpunt van het jaar, ging naar de Argentijn Erik Lamela. Hij scoorde voor Tottenham Hotspur in de Premier League tegen Arsenal met een schot in de verre hoek achter zijn standbeen langs.

De Sportiviteitsprijs van de FIFA ging naar het Deense nationale team en de technische en medische staf voor de professionele en waardige manier waarop ze tijdens de hartstilstand van Deens international Christian Eriksen bij het EK te werk gingen.

Christiane Endler (Olympique Lyon) en Édouard Mendy (Chelsea) werden tot beste keepers uitgeroepen.

Aanvalster Vivianne Miedema (Arsenal) kreeg als enige Nederlandse speelster een plek in het FIFA-wereldelftal van het jaar. Bij de mannen ontbrak een vertegenwoordiger van Oranje in het beste team van het jaar.

De Canadese Christine Sinclair (38), met 188 doelpunten de meest trefzekere international ter wereld, kreeg een oeuvreprijs. Ook Cristiano Ronaldo (Manchester United) werd als mondiaal topscorer in interlandvoetbal onderscheiden.

De FIFA Fan Award, een prijs voor buitengewone supportersacties, kwam terecht bij de fans van Denemarken en Finland voor hun voorbeeldige gedrag tijdens en na het ongeval met Eriksen in de onderlinge EK-wedstrijd in Kopenhagen.

Het jaarlijkse FIFA-gala The Best werd vanwege de coronacrisis opnieuw online gehouden. De ceremonie in het Home of FIFA in Zürich werd wereldwijd live uitgezonden.