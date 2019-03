Lewandowski slaat training Bayern over

De Pool scoorde zaterdag twee keer in de competitiewedstrijd tegen VfL Wolfsburg (6-0). Hij loste daardoor Claudio Pizarro af als meest trefzekere buitenlander in de Duitse topcompetitie. Lewandowski voerde zijn totaal op naar 197 goals, twee meer dan Pizarro.



Thomas Müller ontbrak vanwege familieomstandigheden op het besneeuwde trainingsveld in München. Hij doet woensdag vanwege een schorsing niet mee, evenals Joshua Kimmich. Het eerste duel tussen Bayern München en Liverpool, op Anfield, eindigde in 0-0. Trainer Niko Kovac mist in de thuiswedstrijd in ieder geval de langdurig geblesseerden Arjen Robben en Corentin Tolisso.